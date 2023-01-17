Жители Камчатки не обижаются на Якубовича из-за «соленой» шутки

Некоторым зрителям показалось обидным шуточное высказывание Леонида Якубовича о жителях Камчатки, которое прозвучало в одном из недавних выпусков «Поля чудес». Впрочем, Лидия Кручинина, к которой были обращены эти слова, не увидела в них ничего оскорбительного:

«Мы разговаривали, крамольных слов не было, чтобы была обида. Никто никого не хотел убеждать, умысла не было. Я на Леонида Аркадьевича не обижаюсь, он просто пошутил».

Кручинина добавила, что, если есть люди, которых оскорбила шутка ведущего, то их право – подать в суд.

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«После программы я уехала сразу, он не извинялся, ничего страшного не было, все было нормально. Если кому-то не нравится, то нужно обращаться в суд. Кстати, на том шоу я отгадала две шкатулки и получила приз», - сказала участница передачи в телефонном разговоре с корреспондентом телеканала «360».

Напомним, участница «Поля чудес» Лидия Кручинина, приехавшая в Москву с Камчатки, нарядила Якубовича в малахай – меховую шапку, а на шею ему повесила связку сушеной рыбы.