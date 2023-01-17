«Алла, алло! Ты вскочила, чтобы вскочить»: Пугачеву огрели обухом после речи на премьере фильма в Израиле

Известный блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» отреагировала на недавний демарш певицы Аллы Пугачевой в Израиле. Примадонна бурно отреагировала на драму «Мама, я дома» с Ксенией Рапопорт, премьеру которой посетила.
Лена Миро дала понять, что Алла Пугачева конкретно перегибает палку.
«В чем нельзя отказать Пугачевой, так это в упорности. Вместо того, чтобы спокойно жить, она до сих пор пытается влиться в теперь уже зарубежную тусовку, чтобы хоть там стать главненькой. Алла снова пришла на какую-то премьеру, потом встала, хотя никто не просил, и толкнула речь», - высказалась о поведении Аллы Пугачевой Лена Миро.
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Лена Миро обратила внимание, что зрители довольно скромно отреагировали на попытку Аллу Пугачевой обратить на себя внимание. Они жиденько похлопали, встали и ушли. Так зачем же, Алла Борисовна вскочила во время премьеры?
«Алла, алло! Ты вскочила, чтобы вскочить. Не знаю, что ты там предлагаешь - намного важнее, что и знать и не хочу. Мне жалко смотреть на попытки Пугачевой привлечь внимание к своей нескромной персоне. Зачем ей это, чего добивается? Тем более, что большинству людей давно уже начихать на нее», - заключила Лена Миро.