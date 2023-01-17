«Алла, алло! Ты вскочила, чтобы вскочить»: Пугачеву огрели обухом после речи на премьере фильма в Израиле

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Лена Миро обратила внимание, что зрители довольно скромно отреагировали на попытку Аллу Пугачевой обратить на себя внимание. Они жиденько похлопали, встали и ушли. Так зачем же, Алла Борисовна вскочила во время премьеры?