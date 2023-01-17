Дизайн от Монеточки: покинувшая Россию певица продает скандальную квартиру в Москве

Помните скандал с московской квартирой певицы Монеточки? В начале 2022 году журналисты написали, что молодая звезда купила жилье в Басманном районе столицы и даже указали адрес. Артистка не оценила внимание прессы к своей персоне и пожаловалась, что теперь ее место жительства знают все поклонники и о приватности можно забыть. Девушка пообещала продать квартиру, несмотря на то что мечтала о ней.

Однако затем Монеточка вместе с мужем уехали в Литву на фоне политических событий. И вот спустя год продажа скандальной недвижимости все-таки запущена.

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