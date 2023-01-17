Дизайн от Монеточки: покинувшая Россию певица продает скандальную квартиру в Москве

Помните скандал с московской квартирой певицы Монеточки? В начале 2022 году журналисты написали, что молодая звезда купила жилье в Басманном районе столицы и даже указали адрес. Артистка не оценила внимание прессы к своей персоне и пожаловалась, что теперь ее место жительства знают все поклонники и о приватности можно забыть. Девушка пообещала продать квартиру, несмотря на то что мечтала о ней.
Однако затем Монеточка вместе с мужем уехали в Литву на фоне политических событий. И вот спустя год продажа скандальной недвижимости все-таки запущена.
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Как сообщает Telegram-канал Mash, квартира в 60 квадратов, ранее стоившая 20 миллионов рублей, теперь продается за 30 миллионов, так как хозяева сделали в ней дизайнерский ремонт.
По словам соседей, потенциальные покупатели уже регулярно ходят осматривать объект. Риелтор отмечает, что клиент с серьезными намерениями сможет выйти на видеосвязь с хозяевами квартиры. Продажей занимаются родственники звезды по доверенности.