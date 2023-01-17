Выходили в прямой эфир: поклонники Чуриковой устроили на прощании селфи-марафон и стрим

В Москве проводили в последний путь гениальную актрису Инну Чурикову. Проститься с артисткой пришли тысячи людей. Не обошлось и без тех людей, кто устроил селфи-марафон в зале прощания. Люди фотографировались на фоне гроба и проходили дальше.

Были и те, кто клали цветы к гробу актрисы и тут же стримили — то есть выходили в прямой эфир в соцсетях.

Одна из поклонниц нацепила на себя фото покойного Юрия Шатунова. Говорит, что таким образом хочет привлечь к себе внимание.

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