Жена впавшего в кому партнера Навки, Костомарова, сообщила последнюю информацию о его состоянии

Жена 45-летнего фигуриста Романа Костомарова и мать его двоих детей, спортсменка Оксана Домнина, пообщалась с журналистами. Впервые с момента госпитализации Романа Костомарова его супруга рассказала, каково, по ее данным, на настоящий момент состояние впавшего в кому мужа.

«Роман пока в том же состоянии», — лаконично сформулировала Оксана Домнина.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован в клинику в ночь на 10 января с пневмонией. Врачи немедленно поместили спортсмена в реанимацию. К утру 11 января Роману Костомарову стало хуже, он был перевезен в Коммунарку. Уже почти неделю спортсмен находится в коме, он подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Врачи не делают пока никаких прогнозов.

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