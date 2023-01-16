Стали известны новости о состоянии Никиты Михалкова

Народный артист России, режиссер Николай Бурляев поддерживает постоянный контакт с Никитой Михалковым, который сейчас находится в больнице. Он сообщил, что состояние Михалкова заметно улучшилось, более того, даже в больничной палате он продолжает работать над проектами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, все идет штатно. Его состояние улучшилось», — сказал Бурляев в интервью телеканалу «360».

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации Никиты Михалкова: его привезли в больницу с подозрением на грипп и коронавирус. Пока Никита Сергеевич продолжает оставаться в больнице, медики проводят обследование и необходимое лечение.