«Если чем-то недоволен, ты скажи здесь»: близкий друг Галкина* сделал неожиданное заявление

Известный юморист и художественный руководитель Театра имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев был дружен с семьей Аллы Пугачевой и Максима Галкина . Он бывал в гостях в замке пары в деревне Грязь.

Юрий Гальцев признался, что испытывает боль из-за того, что семья уехала из России, и уверен, что и Галкин* с Пугачевой переживают по этому поводу.

«Мне больно, что так произошло. Но это боль у меня. Рассказывать, что болит? Это мало кому интересно. Боль от недопонимания. Он — там, я — здесь. Я бы с удовольствием поговорил бы. Может, и он что-то рассказал бы. Его боль — это его боль. Кто-то может ее терпеть, а кто-то — нет», — высказался Юрий Гальцев.

Юрий Гальцев добавил, что наверняка многие уехавшие из России знаменитости уже давно пожалели об этом.