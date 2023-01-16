«Если чем-то недоволен, ты скажи здесь»: близкий друг Галкина* сделал неожиданное заявление

Известный юморист и художественный руководитель Театра имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев был дружен с семьей Аллы Пугачевой и Максима Галкина . Он бывал в гостях в замке пары в деревне Грязь.
Юрий Гальцев признался, что испытывает боль из-за того, что семья уехала из России, и уверен, что и Галкин* с Пугачевой переживают по этому поводу.
«Мне больно, что так произошло. Но это боль у меня. Рассказывать, что болит? Это мало кому интересно. Боль от недопонимания. Он — там, я — здесь. Я бы с удовольствием поговорил бы. Может, и он что-то рассказал бы. Его боль — это его боль. Кто-то может ее терпеть, а кто-то — нет», — высказался Юрий Гальцев.
Юрий Гальцев добавил, что наверняка многие уехавшие из России знаменитости уже давно пожалели об этом.
«Если бы у некоторых была возможность, они бы повели себя по-другому», — уверен Юрий Гальцев.
Юрий Гальцев на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: кадр шоу
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Юрий Гальцев осудил артистов, которые критикуют Россию, покинув ее.
«Если чем-то недоволен, ты скажи здесь. А что там, уезжая в ту или другую страну, все поносишь. Вот это очень плохо», — сокрушался Юрий Гальцев.
По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.