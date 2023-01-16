Копия отец: молодой муж Орбакайте подхватил на руки дочку Клаву на берегу океана – одно лицо на двоих

Певица и актриса Кристина Орбакайте в эти дни находится со своей семьей - дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым, которые постоянно живут в США.

Накануне, 15 января, супруг Кристины Орбакайте Михаил Земцов отметил свой день рождения. Американскому бизнесмену исполнилось 45 лет. Кристина Орбакайте публично поздравила мужа с красивой датой, посвятив ему лаконичный пост в микроблоге.

Кристина Орбакайте поделилась снимком, на котором Михаил Земцов запечатлен с дочкой Клавдией на берегу океана. Отец держит подросшую девочку на руках, их лица рядом и очевидно, что Клавдия - копия своего папы.

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