«Среднестатистическая баба»: Водонаева в щепки разнесла Шакиру за песню о бывшем

Скандальная телеведущая Алена Водонаева жестко раскритиковала певицу Шакиру за ее новую песню. Накануне артистка выпустила трек, в котором высмеяла своего бывшего мужа, футболиста Жерара Пике.

Так, диве не понравилось, что зарубежная звезда потратила свое время на то, чтобы задеть экс-партнера. По мнению Водонаевой, Шакире нужно было просто двигаться дальше, а не быть похожей на «среднестатистическую бабу».

«Я сейчас умру от смеха. А Шакира - дура дурой, конечно. Волчица она. «...» Ты - звезда мирового уровня, женщина категории А, а ставишь себя на одну ступень с кем? Зачем? Стерла из памяти и следующий», — проехалась по звезде теледива в своих соцсетях.

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