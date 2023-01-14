«Среднестатистическая баба»: Водонаева в щепки разнесла Шакиру за песню о бывшем

Скандальная телеведущая Алена Водонаева жестко раскритиковала певицу Шакиру за ее новую песню. Накануне артистка выпустила трек, в котором высмеяла своего бывшего мужа, футболиста Жерара Пике.
Так, диве не понравилось, что зарубежная звезда потратила свое время на то, чтобы задеть экс-партнера. По мнению Водонаевой, Шакире нужно было просто двигаться дальше, а не быть похожей на «среднестатистическую бабу».
«Я сейчас умру от смеха. А Шакира - дура дурой, конечно. Волчица она. «...» Ты - звезда мирового уровня, женщина категории А, а ставишь себя на одну ступень с кем? Зачем? Стерла из памяти и следующий», — проехалась по звезде теледива в своих соцсетях.
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Звездная пара была вместе десять лет, но так и не сыграла свадьбу. А этим летом пара распалась.
Пике несколько раз видели в компании молодой блондинки. Поползли слухи, что причиной размолвки стала измена футболиста. Шакира не так давно сняла новый клип, где свое сердце поместила под замок в буквальном смысле. Также она придумала необычную месть.
Музыкальный сервис Spotify и ФК «Барселона» заключили рекламный контракт, по которому игроки клуба будут играть на матчах в форме с упоминанием имени Шакиры. В составе команды есть и Жерар Пике. По всей видимости, это не понравилось спортсмену. Жерар в итоге покинул клуб «Барселона».