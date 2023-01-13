«Тоже очень скучаю»: Джанабаева прервала молчание после непотребного поведения Меладзе - намекнула, что не в России

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Судя по публикации, Альбина Джанабаева находится в эти дни не в Росси и по этой причине не может видеться с поклонниками. В Сети заявили, что считают пост певицы немного странноватым.

«Куда пропали, Альбина, как у вас дела?», «Счастливого Нового года!», «Как все загадочно. О ком вы скучаете?» - высказались в Сети.

Стоит отметить, что эта публикация Джанабаевой стала первой на фоне скандала с ее мужем Валерием Меладзе. Тот во время новогодних праздников поддался на провокацию в Дубае, спровоцировав острую реакцию на свои слова. Результатом скандала стали отмены выступлений Меладзе в России.