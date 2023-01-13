«Тоже очень скучаю»: Джанабаева прервала молчание после непотребного поведения Меладзе - намекнула, что не в России

Певица и актриса Альбина Джанабаева в последнее время крайне редко выходит на связь со своей аудиторией в соцсети.
В эту пятницу, 13 января, в канун Старого Нового года, Альбина Джанабаева сделала исключение. Звезда поприветствовала поклонников в микроблоге, сообщив, что соскучилась по общению с ними.
«Старый Новый Год. Я по вам тоже очень скучаю», - написала Альбина Джанабаева.
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Судя по публикации, Альбина Джанабаева находится в эти дни не в Росси и по этой причине не может видеться с поклонниками. В Сети заявили, что считают пост певицы немного странноватым.
«Куда пропали, Альбина, как у вас дела?», «Счастливого Нового года!», «Как все загадочно. О ком вы скучаете?» - высказались в Сети.
Стоит отметить, что эта публикация Джанабаевой стала первой на фоне скандала с ее мужем Валерием Меладзе. Тот во время новогодних праздников поддался на провокацию в Дубае, спровоцировав острую реакцию на свои слова. Результатом скандала стали отмены выступлений Меладзе в России.