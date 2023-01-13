Три длинноволосые красавицы: Татьяна Навка предстала с повзрослевшими дочками от разных мужчин — как они выглядят

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В этой же публикации Татьяна Навка призналась, что главным ее желанием сейчас является выздоровление Романа Костомарова — ее партнера по фигурному катанию. Спортсмен сейчас находится в реанимации с пневмонией. Врачи оценивают его состояние как очень тяжелое и отказываются давать прогнозы.