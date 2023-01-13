«Вы даже эти нули сосчитать не сможете»: стилист Пугачевой — о ее «нищете»

В последнее время СМИ пишут о незавидном материальном положении уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой: мол, Примадонна чуть ли не бедствует. Эту информацию решительно опроверг Джордж Ровалс — бывший стилист Аллы Борисовны.
«Она не бедствует, не переживайте за нее. Алла столько заработала в свое время, что может кормить всю Россию на протяжении нескольких лет! Тем, кто распускает слухи о нищете Пугачевой, могу сказать: такие деньги, какие есть у нее, вам даже и не снились. Вы даже эти нули сосчитать не сможете», — открыто заявил Ровалс.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По его словам, главное сегодня для Пугачевой — чувствовать поддержку соотечественников, со всем остальным у нее полный порядок.
«Алла — умная женщина. Когда работала и зарабатывала, не думала, как многие из нас, что живет одним днем. Она всегда знала, что будет жить и жить дальше. Поэтому всегда откладывала «на черный день». И как в воду глядела. Этот «черный день» для нее настал», — сказал приятель Пугачевой в интервью для издания МК.