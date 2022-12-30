«Заламывала тройные гонорары»: продюсер раскрыла, как Алла Пугачева наживалась на олигархах

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press 

Двадцать лет назад Примадонна могла только за один вечер заработать один миллион долларов.

Алина Красная рассказала, как исполнительница Алла Пугачева была популярна среди самых богатых людей середины нулевых.

Артистка могла получить за частный концерт сказочную сумму.

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«Самой богатой на корпоративы была середина нулевых. Тогда олигархи устраивали настоящую битву за Аллу Пугачеву. А она пользовалась этим, и заламывала тройные гонорары. Один раз даже миллион долларов получила за частный концерт для богатого человека», — продюсер Алина Красная в беседе с kp.ru.

Напомним, ранее стало известно о том, что Алла Пугачева может лишиться своего замка в Грязи. 

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