«Улетела отдыхать со своим любимым»: Настя Ивлеева удивила признанием

Блогер Настя Ивлеева рассказала, что отправилась в путешествие с дорогим для нее человеком.

Примечательно, что Ивлеева не назвала имя этого близкого ей спутника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

К слову, Настя намекнула на скрытый в послании обман. Возможно, после участия в шоу «Сердце Ивлеевой» телеведущей захотелось немного хайпа и обсуждений.