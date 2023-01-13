«Улетела отдыхать со своим любимым»: Настя Ивлеева удивила признанием

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press 

Телеведущая вновь запутала своих поклонников.

Блогер Настя Ивлеева рассказала, что отправилась в путешествие с дорогим для нее человеком. 

Примечательно, что Ивлеева не назвала имя этого близкого ей спутника.

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К слову, Настя намекнула на скрытый в послании обман. Возможно, после участия в шоу «Сердце Ивлеевой» телеведущей захотелось немного хайпа и обсуждений.

«Ну что, новость хайп! Я улетела отдыхать со своим любимым человеком», – написала в своем микроблоге Настя.

Напомним, ранее Настя Ивлеева заявляла, что ее сердце свободно.

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