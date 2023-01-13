«Улетела отдыхать со своим любимым»: Настя Ивлеева удивила признанием

Блогер Настя Ивлеева рассказала, что отправилась в путешествие с дорогим для нее человеком.
Примечательно, что Ивлеева не назвала имя этого близкого ей спутника.
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К слову, Настя намекнула на скрытый в послании обман. Возможно, после участия в шоу «Сердце Ивлеевой» телеведущей захотелось немного хайпа и обсуждений.
«Ну что, новость хайп! Я улетела отдыхать со своим любимым человеком», – написала в своем микроблоге Настя.
Напомним, ранее Настя Ивлеева заявляла, что ее сердце свободно.