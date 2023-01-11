«Сердце свободно?»: Настя Ивлеева сделала откровенное признание по поводу своей личной жизни

Бывшая жена рэпера Элджея – Настя Ивлеева – честно ответила на вопрос поклонников о своем семейном положении в социальных сетях.

Напомним, не так давно Настя приняла участие в реалити-шоу по типу «Холостяка» на ТНТ. Проект «Сердце Ивлеевой» помог актрисе отвлечься от развода. Так как Ивлеева была окружена вниманием мужчин, которые пытались стать ее новым бойфрендом.

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К слову, шоу законичлось. Победителем стал актер и модель Алексей Зловедов. Молодой человек является бывшим парнем Ивлеевой.