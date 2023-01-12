Борис Гребенщиков дал интервью израильской журналистке, в ходе которого сорвался на россиян, не щадя никого из них.

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Любопытно, что под станок возмездия, сбежавшего ха границу музыканта, попал весь народ, с которым он проживал до недавних пор. Он не разделял людей на тех, кто придерживается той или иной позиции и просто обкладывал русских и других представителей многонациональной страны по чем зря.

Гребенщиков заявил, что россияне – это фашисты, с ними ему не по пути, удивив этим высказыванием даже журналистку. Когда та решила уточнить, тот ответил: «Они психически больные».

По мнению артиста, у россиян сейчас нет никакой цели, а только «имперские замашки». Гребенщиков не исключил, что они при этом могут выйти из конфликта с победой из-за большой силы.