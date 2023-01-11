Где находится сейчас Юрий Антонов и что с ним происходит

В последнее время исполнитель хита «Анастасия» 77-летний Юрий Антонов практически не выходит в свет. У артиста серьезные проблемы со здоровьем.

Три года назад Антонов получил травму ноги. После операции он ходил с тростью, но боли не давали покоя все равно. Певец лечился в итоге в Европе, в Арабских Эмиратах, в Китае, но существенных улучшений не произошло.

Сейчас Антонов находится в Москве.

«Я стараюсь привыкнуть к тому, что сейчас в моей жизни сложилась такая ситуация. Но привыкнуть к постоянной боли и ограниченности в движении очень сложно», — заявил он.

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