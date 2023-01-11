Селена Гомес выставила напоказ пышную грудь в платье от Valentino

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Кстати, о мужчинах. Многим поклонникам было интересно, кого Гомес приведет в качестве спутника на светское мероприятие. Но актриса захватила с собой младшую сестренку, 9-летнюю Грейси. Похоже, после расставания с Бибером певица так и не нашла нового возлюбленного.