Селена Гомес выставила напоказ пышную грудь в платье от Valentino

30-летняя актриса и певица Селена Гомес 10 января посетила церемонию награждения «Золотой глобус – 2023», где была номинирована на лучшую актрису комедии или мюзикла.
Бывшая пассия Джастина Бибера выбрала для красной ковровой дорожки образ оперной дивы, оголив плечи и выставив напоказ внушительную грудь.
Селена надела платье Valentino и туфли Santoni. Статуэтку не выиграла, но взгляды мужчин к себе притянула.
Селена Гомес «Золотом глобусе – 2023». Фото: Global Look Press
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Кстати, о мужчинах. Многим поклонникам было интересно, кого Гомес приведет в качестве спутника на светское мероприятие. Но актриса захватила с собой младшую сестренку, 9-летнюю Грейси. Похоже, после расставания с Бибером певица так и не нашла нового возлюбленного.