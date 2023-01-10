Болеть будут многие: врач напугал россиян новостью о скачке эпидемии гриппа и ОРВИ

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что в скором времени россиян ожидает резкий скачок заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими болезнями, в том числе и COVID-19.
Он предупредил, что спад продлится лишь до 20 января. Но после этого ситуация резко изменится.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Стоит ожидать более выраженную заболеваемость, так как данный сезон можно считать эпидемическим по гриппу», — уточнил Крючков радиостанции «Говорит Москва».
Заболеваемость конца января, февраля и начала марта обычно наиболее выражена, подчеркнул Крючков.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал народные средства, которые могут быть эффективны при лечении ОРВИ и гриппа. При этом врач предупредил, что перед их применением нужно проконсультироваться со специалистом.