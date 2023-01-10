Болеть будут многие: врач напугал россиян новостью о скачке эпидемии гриппа и ОРВИ

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что в скором времени россиян ожидает резкий скачок заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими болезнями, в том числе и COVID-19.

Он предупредил, что спад продлится лишь до 20 января. Но после этого ситуация резко изменится.

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«Стоит ожидать более выраженную заболеваемость, так как данный сезон можно считать эпидемическим по гриппу», — уточнил Крючков радиостанции «Говорит Москва».

Заболеваемость конца января, февраля и начала марта обычно наиболее выражена, подчеркнул Крючков.