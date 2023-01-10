Эминем отказался выступать на ЧМ по футболу в Катаре за 9 миллионов долларов

В 2022 году американский рэпер Эминем отказался от возможности заработать целую кучу денег одним выступлением. Об этом рассказал его коллега по цеху 50 Cent. По его словам, им вдвоем предложили выступить на чемпионате мира по футболу в Катаре за очень приятную сумму — девять миллионов долларов.

Организаторы турнира восхитились тем, как рэперы выступили на Суперкубке по американскому футболу, и хотели видеть их у себя. 50 Cent был настолько не против, что готов был отдать Эминему большую часть гонорара.

«Я бы взял один миллион, а остальные восемь отошли бы ему», — заявил темнокожий рэпер в YouTube-шоу Big Boy.

Однако данное предложение даже не дошло до Эминема. 50 Cent сказал, что команда «белого рэпера» заявила, что он не будет в этом заинтересован. Почему они отказались, так и осталось загадкой.