«Это будет грандиозно»: 50 Cent и Эминем разрабатывают сериал по «8 миле»

В 2002 году на экраны вышел культовый для всех рэперов фильм «8 миля» с Эминемом в главной роли. Прошло 20 лет, и, похоже, игру снова пора перевернуть.

В новом интервью звезда хип-хопа 50 Cent (он же Кертис Джексон III) заявил, что они с Эминемом разрабатывают сериал на основе культовой кинокартины. Зачем? Чтобы донести эту историю до молодого поколения, чтобы ребята на районах узнали о наследии Эминема в музыкальной индустрии.

«Я собираюсь показать «8 милю» на телевидении, — сказал 50 Cent в YouTube-шоу Big Boy TV. - Это будет грандиозно. Я работаю. Это будет не пустышка. Я ставлю сто баллов. Думаю, это должно быть связано с его наследием, потому что для меня важно, чтобы они (молодые люди, - Прим. авт.) это поняли».

Дожили… Молодежи нужно объяснять, кто такой Эминем, и что он сделал для музыки… Ну окей, бро.