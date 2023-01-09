Садальский вслед за Кравченко чуть не сорвал спектакль в Калуге

Актер Стас Садальский все праздники поливал помоями свою коллегу Татьяну Кравченко за то, что та не приехала на спектакль со своим участием в Ленинградскую область. Артист утверждал, что всему виной проблемы с алкоголем у звезды «Сватов».

Однако в понедельник, 9 января, стало известно, что и сам Садальский не явился в Калугу, где он должен был играть одну из ролей в постановке «Гвоздь сезона». Организаторам на этот раз пришлось срочно искать ему замену — всех выручил Александр Панкратов-Черный.