«Плевать, какой останется Россия»: сбежавший из страны Смольянинов полил родину грязью

Актер Артур Смольянинов, сбежавший в прошлом году из страны, в новом интервью СМИ-иноагенту показал свое истинное отношение к родине. Звезда «9 роты» и «Елки 1914» заявил, что поддерживает Незалежную и даже готов пойти добровольцем в в ее армию. А судьба страны, в которой он родился и прославился, его не волнует.

«Мне плевать, даже насрать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится, превратится в одну область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел, мне настолько плевать…», - произнес Смольянинов.

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Актера за его скандальное заявление уже прокляли многие земляки – в Сети высказывают свои оценки поступку и личности Смольянинова как простые люди, так и политики, артисты, коллеги.

Между тем, в России у Смольянинова осталось двое детей от брака с Дарьей Мельниковой.

По материалам сайта «Царьград»