«Такими красавицами стали!»: Бородина в рубашке цвета нежного лотоса показала повзрослевших наследниц

Бывшая жена Курбана Омарова – Ксения Бородина – опубликовала умилительный кадр со своими детьми в соцсетях.

Бородина похвасталась, как отлично провела время в Таиланде с дочками. Старшая Маруся и младшая Теона позировали для памятного фото, обнимая маму.

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Загорелые дочери Ксении для заключительной прогулке по пляжу выбрали платья с цветочным узором. А сама Ксения предстала со стройными ножками в рубашке нежно-розового цвета.