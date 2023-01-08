«Такими красавицами стали!»: Бородина в рубашке цвета нежного лотоса показала повзрослевших наследниц

Бывшая жена Курбана Омарова – Ксения Бородина – опубликовала умилительный кадр со своими детьми в соцсетях.
Бородина похвасталась, как отлично провела время в Таиланде с дочками. Старшая Маруся и младшая Теона позировали для памятного фото, обнимая маму.
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Загорелые дочери Ксении для заключительной прогулке по пляжу выбрали платья с цветочным узором. А сама Ксения предстала со стройными ножками в рубашке нежно-розового цвета.
Поклонники Ксении Бородиной остались в восторге от свежего кадра знаменитости:
«Девочки стали похожи на маму», «Такими красавицами стали», «Ксения, ваши дочки чудесны».
Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети
Напомним, ранее актриса Зепюр Брутян показала, как Павел Прилучный катается на коньках с детьми и читает им сказки на ночь.