Брэд Питт завязывает с бизнесом в Голливуде и подумывает о «полупенсии»

В конце 2022 года в голливудском кинобизнесе произошло крупное событие. 59-летний Брэд Питт продал 60% акций своей продюсерской компании Plan B. Эта сделка якобы принесла ему сотни миллионов долларов, но для поклонников актера будет важен другой момент.

Американские СМИ сообщают, что после крупной продажи бывший муж Анджелины Джоли «сбавит обороты» и частично уйдет на покой.

«Брэд решил, что хочет жить мирной жизнью в будущем, и решает, как для него будет выглядеть «полупенсия», — рассказал источник издания Page Six.

Он же успокоил фанатов Питта, отметив, что актер, скорее всего, продолжит сниматься в кино, но другие его обязанности, например, продюсирование, отойдут на второй план.