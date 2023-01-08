Скоро папу на сцене подвинет: дочка Игоря Николаева исполнила джаз на английском языке

Семилетняя дочка Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой продемонстрировала свои вокальные способности. Девочка исполнила песню на английском языке под аккомпанемент фортепиано – папа подсобил. Видео домашнего концерта гордый звездный папа опубликовал у себя в микроблоге.

«Немного джазовой импровизации от Вероники Николаевой», - написал композитор в соцсети.

Это не первый талант младшей наследницы композитора. Вероника Николаева еще в пять лет смогла удивить родных, сочинив песню и исполнив ее на своем дне рождения. Такими темпами девочка скоро точно папу подвинет на сцене.