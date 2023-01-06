«Все лично скажу»: Харламов проговорился, что отдыхает с Асмус в Дубае

Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись еще в 2020 году, но по сей день их пути тесно переплетены не только общим ребенком, но и совместным бытом – под финал 2022 года выяснилось, что бывшие муж и жена живут под одной крышей. А в новом году Харламов проговорился, что они с Асмус и дочкой Настей отдыхают вместе.

Харламов, поздравляя наследницу с девятым днем рождения, написал теплое обращение в соцсети. Но решил, что лучше скажет дочке все сам, напрямую.

«Блин, зачем подписывать вообще, ты же знаешь, кто я такой… да и вообще я сейчас все лично скажу. Все. Пошел поздравлять», - написал комик.

Правда, как звездный папа поздравил дочку лично, он не показал. Видимо, чтобы совсем не раскрывать себя. Поскольку известно из соцсетей Асмус, что именинница отдыхает с мамой сейчас в Дубае.

Как бы то ни было, люди в Сети уже обсуждают, что за тип семьи у разведенных Харламова и Асмус, где живущая с ними свекровь Кристины тесно дружит и встречает бой курантов с бывшей пассией Гарика, актрисой Катериной Ковальчук.