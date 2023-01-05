Пресс-секретарь Никиты Михалкова назвала диагноз госпитализированного режиссера

«Да, Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», – заявила сайту Teleprogramma.pro пресс-секретарь Михалкова.

Других подробностей госпитализации режиссера она раскрывать не стала. Напомним, что артист состоит в браке с Татьяной Михалковой.

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В1995 году его удостоили «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем». На эту премию также номинировали его ленты «„Урга — территория любви“» и «12». Никита Сергеевич возглавляет Московский международный кинофестиваль.