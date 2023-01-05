Пресс-секретарь Никиты Михалкова назвала диагноз госпитализированного режиссера

5 января стало известно, что Никита Михалков попал в больницу. Информация о плохом самочувствии режиссера распространилась по Сети. Лишь недавно ему исполнилось 77 лет. Отмечалось, что его состояние оценивалось как тяжелое. Якобы у него поражены легкие. На связь с сайтом Teleprogramma.pro вышла пресс-секретарь звезды кино Ирина Мячина.
«Да, Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», – заявила сайту Teleprogramma.pro пресс-секретарь Михалкова.
Других подробностей госпитализации режиссера она раскрывать не стала. Напомним, что артист состоит в браке с Татьяной Михалковой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В1995 году его удостоили «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем». На эту премию также номинировали его ленты «„Урга — территория любви“» и «12». Никита Сергеевич возглавляет Московский международный кинофестиваль.