«Двигал только глазами»: как умирал от онкологии Александр Пономаренко

Жена умершего от рака комика Александра Пономаренко рассказала, что ее муж совсем слег за две недели до своей смерти. До этого он хоть как-то передвигался по квартире и даже выходил на улицу.
«Накануне смерти мы поговорили, он не общался уже. Только глазами двигал. Саша очень не любил грусть, не любил плачущих людей», - заявила Анна Пономаренко.
По ее словам, Александр шутил до последнего. За несколько дней до смерти к нему приехал внук, и они вместе читали «Бородино». Пономаренко забыл слова и даже тут отшутился.
«Он тут же перевел все в шутку и попросил ребенка помочь ему», - добавила Анна.
Пономаренко, напомним, скончался от рака желудка. К сожалению, диагноз комику поставили уже поздно.
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