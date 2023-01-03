«Двигал только глазами»: как умирал от онкологии Александр Пономаренко

Жена умершего от рака комика Александра Пономаренко рассказала, что ее муж совсем слег за две недели до своей смерти. До этого он хоть как-то передвигался по квартире и даже выходил на улицу.

«Накануне смерти мы поговорили, он не общался уже. Только глазами двигал. Саша очень не любил грусть, не любил плачущих людей», - заявила Анна Пономаренко.

По ее словам, Александр шутил до последнего. За несколько дней до смерти к нему приехал внук, и они вместе читали «Бородино». Пономаренко забыл слова и даже тут отшутился.