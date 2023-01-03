«Двигал только глазами»: как умирал от онкологии Александр Пономаренко

Звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко. Фото: НТВ

Звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко. Фото: НТВ

Комика не стало на прошлой неделе.

Жена умершего от рака комика Александра Пономаренко рассказала, что ее муж совсем слег за две недели до своей смерти. До этого он хоть как-то передвигался по квартире и даже выходил на улицу.

«Накануне смерти мы поговорили, он не общался уже. Только глазами двигал. Саша очень не любил грусть, не любил плачущих людей», - заявила Анна Пономаренко.

По ее словам, Александр шутил до последнего. За несколько дней до смерти к нему приехал внук, и они вместе читали «Бородино». Пономаренко забыл слова и даже тут отшутился.

«Он тут же перевел все в шутку и попросил ребенка помочь ему», - добавила Анна.

Пономаренко, напомним, скончался от рака желудка. К сожалению, диагноз комику поставили уже поздно.

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