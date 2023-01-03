Дмитрий Шепелев рассказал, как владельцам автомобилей Mercedes обойти антироссийские санкции

Телеведущий Дмитрий Шепелев 2 января пожаловался на то, что у него больше не работает мобильное приложение «Mercedes me», которым пользуются многие владельцы Mercedes в нашей стране.

«Medcedes отключил работу своего приложения в России. Теперь не получится включить обогрев перед выходом из дома. Спасибо, блестяще. Это решение, конечно же, изменит мир», - пошутил Дмитрий.

Телеведущий признался, что очень рассчитывал на приложение на следующей неделе, ведь прогноз погоды обещает, что температура воздуха ночью будет опускаться до -27С.

К счастью, решение проблемы нашлось.

«Моя приятельница рассказала, что приложение Mercedes можно обхитрить. 1) Изменить дату в телефоне. 2) Войти в приложение. 3) Запустить обогрев. 4) Можно вернуть дату обратно», - рассказал Шепелев.

Дмитрий уже проверил этот способ и подтвердил, что он действительно работает.

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