Шлем на голове и флаг, сделанный из трусов: Дмитрий Шепелев показал, как развлекается с младшим сыном

Дмитрий Шепелев в пятницу, 16 декабря, поделился со своими подписчиками забавным видео с участием своего младшего сына Тихона.
Телеведущий взмахивает стартовым флажком, сделанным из полосатых трусов, и командует: «Внимание! Марш!» А затем везет малыша, голова которого защищена велосипедным шлемом, по квартире на стульчике с колесами, притворяясь, будто это гоночная машина.
Судя по видео, квартира у семьи Шепелева действительно большая - сейчас Тихон может гонять по всем этим коридорам на стуле, а в будущем там и для катания на скейтборде места хватит.
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Напомним, что у Шепелева и его возлюбленной, архитектора Екатерины Тулуповой, растет трое детей: сын Дмитрия Платон, дочка Екатерины Лада и общий сын Тихон.
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Платон, родной мамой которого является покойная певица и актриса Жанна Фриске, в свои девять лет серьезно увлекается музыкой и даже записывает каверы на известные хиты.