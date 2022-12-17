Шлем на голове и флаг, сделанный из трусов: Дмитрий Шепелев показал, как развлекается с младшим сыном

Дмитрий Шепелев в пятницу, 16 декабря, поделился со своими подписчиками забавным видео с участием своего младшего сына Тихона.

Телеведущий взмахивает стартовым флажком, сделанным из полосатых трусов, и командует: «Внимание! Марш!» А затем везет малыша, голова которого защищена велосипедным шлемом, по квартире на стульчике с колесами, притворяясь, будто это гоночная машина.

Судя по видео, квартира у семьи Шепелева действительно большая - сейчас Тихон может гонять по всем этим коридорам на стуле, а в будущем там и для катания на скейтборде места хватит.

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