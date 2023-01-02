Состояние критическое: звезду «Эволюции Борна» и «Мстителей» госпитализировали

Голливудского актера Джереми Реннера госпитализировали в критическом, но стабильном состоянии.

Звезда кинолент «Миссия невыполнима», «Эволюция Борна» и «Мстители» пострадал во время уборки снега, пишет издание Deadline со ссылкой на представителя артиста. Что именно произошло, пока не уточняется.

Как отмечает СМИ, актера по воздуху доставили в больницу.

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