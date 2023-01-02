«Прическа тоже как у меня»: Иосиф Пригожин показал маленького внука

Валерия и Иосиф Пригожин

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети

Малышу Даниэлю, сыну дочки продюсера Данаи, скоро исполнится пять месяцев.

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин и его супруга - певица Валерия, принимают весьма активное участие в воспитании внучки Селин - дочки Арсения Шульгина. Малышке уже два года, а потому она без проблем прощается с родителями и проводит время с бабушкой и дедушкой.

Тем временем, еще один маленький и любимый внучок звездной пары - сын Данаи Пригожиной Даниэль - еще даже не научился самостоятельно сидеть. Но уже умиляет дедушкиных подписчиков забавной мимикой и красивыми большими глазами.

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Даниэль - сын Данаи Пригожиной. Фото: соцсети

Иосиф Пригожин все чаще начинает хвастаться видео и фото малыша. Даже в первый день 2023 года он опубликовал один из снимков внука.

«4,5 месяца, кажется, как будто уже все понимает. И прическа тоже как у меня», - написал под фото Пригожин.

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