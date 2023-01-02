Предполагаемый любовник Асмус случайно засветил ее фото в соцсети

Актер Роман Евдокимов, которого многие уже давно называют «новым возлюбленным» актрисы Кристины Асмус, вечером 1 января опубликовал в Соцсети фото, на котором другие пользователи разглядели Кристину.
Роман на фото сидит с большим плюшевым ленивцем в руках. А в стекле позади него отражается девушка, которая его снимает. Она действительно очень похожа на Асмус. И похоже, что она сидит в белом банном халате.
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Роман Евдокимов и, возможно, Кристина Асмус. Фото: соцсети
Напомним, что Кристина Асмус и отец ее единственной дочери, резидент Comedy Club Гарик Харламов, решили развестись спустя семь лет отношений. Тем не менее, они все еще живут в одном доме, и периодически выставляют свое грязное белье на всеобщее обозрение, ссорясь и осыпая друг друга обвинениями.