«Самый главный»: Наталья Фриске показала человека, которого ждала всю жизнь

Уходящий год выдался самым счастливым за последние несколько лет для семьи покойной певицы Жанны Фриске. Только сейчас ее родные начали приходить в себя. Вернуть их к жизни и подарить забытые ощущения радости смогла маленькая девочка Луна - дочка Натальи Фриске.

Малышка появилась на свет восьмого апреля 2022 года. Она стала долгожданным ребенком Натальи Фриске, которой на момент рождения дочери было уже 36 лет.

Наталья Фриске наслаждается материнством. И конечно, рождение Луны она называет самым важным итогом года. В микроблоге Наталья Фриске поделилась студийным снимком своей очаровательной дочери.

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