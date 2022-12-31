Папина девочка: жена шефа Ивлева впервые показала лицо дочери Ники

Жена известного шеф-повара и ведущего кулинарного шоу на ТВ Константина Ивлева Лера Куденкова под занавес года приготовила сюрприз для поклонников.
В последний день 2022 года Лера Куденкова решилась показать лицо дочери. Молодая мама поделилась снимком, на котором предстала с малышкой Никой.
«Ну что, знакомьтесь! Ника Константиновна! Больше не будет смайликов на ее личике!»
Лера Куденкова с дочкой Никой. Фото: соцсети
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Поклонники признались, что в восторге от очаровательной малышки Ники. Правда, единого мнения по поводу того, на кого из своих родителей похожа девочка, нет.
«Папина девочка! Очень похожа на Шефа, мне так кажется. Счастья вам в новом году», «Копия вы», «На вас похожа», «С наступающим вас! А у Ники брови на мужа похожи», - высказались в Сети.
Напомним, дочь Константина Ивлева и Леры Куденковой появилась на свет в апреле 2022 года. Она стала первым ребенком пары и третьим для Ивлева, у которого есть двое старших детей от предыдущего брака.