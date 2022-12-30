«Еще и кудрявая»: Павел Прилучный рассказал, как отреагировали его дети на Зепюр Брутян

Исполнитель роли в сериале «Мажор» Павел Прилучный не стал скрывать от наследников свою новую возлюбленную. Малыши общаются со второй женой артиста.

Недавно Прилучный рассказал, как дети от первого брака относятся к его жене. Зепюр Брутян сразу очаровала детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Особенно малышам понравилась внешность актрисы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».