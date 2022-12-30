«Еще и кудрявая»: Павел Прилучный рассказал, как отреагировали его дети на Зепюр Брутян

Исполнитель роли в сериале «Мажор» Павел Прилучный не стал скрывать от наследников свою новую возлюбленную. Малыши общаются со второй женой артиста.
Недавно Прилучный рассказал, как дети от первого брака относятся к его жене. Зепюр Брутян сразу очаровала детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Особенно малышам понравилась внешность актрисы.
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«О ней Тимофей и Мия сказали: «Круто! Вообще класс. Она еще и кудрявая, обаятельная. Нам нравится». Она для них старшая сестра. Относятся с уважением. Это замечательно», — признался актер.
«Я рад, что у меня все так сложилось. Они вместе, и это клево», — добавил Прилучный в интервью для YouTube-канале «Вокруг ТВ».