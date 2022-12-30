«Выплачиваем тринадцатую зарплату»: муж Собчак Богомолов похвастался финансовыми успехами своего театра на Бронной

Известный театральный режиссер и муж Ксении Собчак Константин Богомолов подвел в микроблоге итоги года. Говорил он о достижениях в профессиональной жизни.

В уходящем году были премьеры, открытие театра, съемки сериала. Константин Богомолов гордится тем, что театра на Бронной, которым он руководит, стал одним из главных драматических театров страны.

Радуют Константина Богомолова не только творческие, но и финансовые успехи театра. Так, всем сотрудникам была выплачена тринадцатая зарплата по итогам года.

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