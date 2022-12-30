«Она сражена»: отец новой подружки Леонардо Ди Каприо рассказал об отношениях дочери со звездой «Титаника»

В декабре появились слухи, что известный сердцеед Леонардо Ди Каприо переключился в Джиджи Хадид на модель помоложе — 23-летнюю Викторию Ламас. У звездной пары якобы было свидание.

И вот журналисты связались с отцом девушки, 64-летним актером Лоренцо Ламасом, чтобы узнать, правда ли его дочь встречается со звездой «Титаника».

«Я знаю, что он ей очень нравится, — цитирует Лоренцо издание The New York Post. — Я думаю, что они встречались в прошлом месяце. Не уверен в обстоятельствах, но это то, что она мне сказала». «Она прямо таки сражена. Я сказал ей относиться к этим отношениям как к празднику — просто наслаждаться ими столько, сколько сможешь, пока они длятся. И если это длится больше, чем одни выходные, отлично. А если нет, то просто беречь свое сердце, понимаете? Потому что она очень молода». «Я только сказал ей, чтобы никаких трансатлантических круизов с Лео. В любом случае, я в восторге от нее. Я знаю, что у нее уже давно не было серьезных отношений… У нее большое сердце, и она склонна свободно отдавать его свободно».

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