«Она сражена»: отец новой подружки Леонардо Ди Каприо рассказал об отношениях дочери со звездой «Титаника»

В декабре появились слухи, что известный сердцеед Леонардо Ди Каприо переключился в Джиджи Хадид на модель помоложе — 23-летнюю Викторию Ламас. У звездной пары якобы было свидание.
И вот журналисты связались с отцом девушки, 64-летним актером Лоренцо Ламасом, чтобы узнать, правда ли его дочь встречается со звездой «Титаника».
«Я знаю, что он ей очень нравится, — цитирует Лоренцо издание The New York Post. — Я думаю, что они встречались в прошлом месяце. Не уверен в обстоятельствах, но это то, что она мне сказала».
«Она прямо таки сражена. Я сказал ей относиться к этим отношениям как к празднику — просто наслаждаться ими столько, сколько сможешь, пока они длятся. И если это длится больше, чем одни выходные, отлично. А если нет, то просто беречь свое сердце, понимаете? Потому что она очень молода».
«Я только сказал ей, чтобы никаких трансатлантических круизов с Лео. В любом случае, я в восторге от нее. Я знаю, что у нее уже давно не было серьезных отношений… У нее большое сердце, и она склонна свободно отдавать его свободно».
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Однако уже через 15 минут после этих откровений господин Ламас перезвонил журналисту и поменял пластинку. Якобы Виктория хочет сохранить все в тайне.
«Я разговаривал с вами только потому, что чувствовал, что это будет хорошо, но она так не думает, — сказал Лоренцо. — Они друзья, у них нет серьезных отношений. Я просто хочу, чтобы это было ясно».
«Однажды их видели в Западном Голливуде, в клубе, но это было не свидание. Они не встречаются. Она ему симпатизирует, это очевидно. Но они не встречаются, и она не хочет этого (статьи в газете. — Прим. авт.), потому что это было бы очень плохо. Ей было бы неловко, если бы он случайно прочитал что-то о том, что они встречаются, а на самом деле нет».
«Они просто друзья, но она, конечно, сражена им. И я наставлял ее: просто делай шаг за шагом. Но на данный момент они не пара. Они не исключительные люди друг для друга».
Эх, а первый комментарий звездного папани выглядел куда интереснее.