Пока не 25, а также дочь знаменитостей: что известно о новой девушке Леонардо Ди Каприо

Исполнителя главной роли в фильме «Титаник» Леонардо Ди Каприо поймали с новой пассией, когда они выходили из клуба «Birds Street» в Лос-Анджелесе.

Молодая модель и 48-летний актер вместе сели в машину и выглядели увлеченными друг другом. Оказалось, выбор Ди Каприо пал на наследницу звезды фильмов 90-х Лоренцо Ламаса. А матерью Виктории Ламас является модель Playboy – Шона Сэнд. Об этом сообщает kp.ru.

Отметим, Леонардо Ди Каприо расстался с моделью Камилой Морроне накануне ее 25-летия. Это были последние серьезные отношения актера. И теперь у знаменитости появилось новое увлечение.