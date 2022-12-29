Не стало легендарного Пеле: трехкратный чемпион мира проиграл в борьбе с онкологией

Печальная новость пришла вечером 29 декабря из Бразилии. В городе Сан-Паулу скончалась легенда мирового футбола и один из символов XX века — Пеле. Ему было 82 года.

Еще в 2021 году он перенес операцию по удалению злокачественной опухоли. Несмотря на усилия врачей и химиотерапию, справиться с болезнью не удалось, появились метастазы.

Пеле вместе с близкими, находясь в больнице, смотрел последний чемпионат мира по футболу, а в канун Рождества одна из его дочерей, Кели, опубликовала в соцсети фотографию, на которой обнимает лежащего отца.

Уже известно, что футболист будет похоронен в городе Сантус в штате Сан-Паулу.

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