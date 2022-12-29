«Что у ведущего с речью?»: Борис Корчевников с трудом выговаривает слова в эфире

Судя по последним выпускам программы «Жизнь и судьба», телеведущий Борис Корчевников стал терять не только слух, но и способность управлять мимикой.

Зрители заметили, как ведущему тяжело формулировать вопросы. Во время интервью Борис Корчевников иногда заикается, а порой у него дергаются уголки рта и глаза.