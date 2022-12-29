«Что у ведущего с речью?»: Борис Корчевников с трудом выговаривает слова в эфире

Борис Корчевников

Борис Корчевников. Фото: Global Look Press 

Интервьюер напугал зрителей.

Судя по последним выпускам программы «Жизнь и судьба», телеведущий Борис Корчевников стал терять не только слух, но и способность управлять мимикой.

Зрители заметили, как ведущему тяжело формулировать вопросы. Во время интервью Борис Корчевников иногда заикается, а порой у него дергаются уголки рта и глаза.

«У меня к вам простой вопрос, Александр Яковлевич, собственно, тот же, что вам задала здесь Нина Дорошина. А чего они [капиталисты] на нас рыпаются?» — обратился к гостям программы Корчевников в эфире канала «Россия 1».

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«Что у ведущего с речью?», «Что у Корчевникова с мимикой?», «Борис Корчевников перенес очень сложное лечение», — обсудили в соцсетях зрители программы изменения в поведении Корчевникова.

Напомним, звезда сериала «Кадетство» летом 2022 года перенес операцию на слуховом нерве. Теперь знаменитость столкнулся с последствиями недуга.

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