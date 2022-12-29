Истинная леди: 39-летняя Алсу в трендовом костюме с брюками-трубами щегольнула на красной дорожке

Для красной дорожки Алсу выбрала элегантный образ. Она не скрывает, что следит за модой. На публике певица щегольнула в черном костюме с укороченным жакетом и брюками-трубами. Белая рубашка дополняла образ. Она выгодно подчеркнула тонкую талию.

С ней пришла жена Гарика Мартиросяна, Жанна, которая облачилась в розовый костюм. В центре событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro

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