Истинная леди: 39-летняя Алсу в трендовом костюме с брюками-трубами щегольнула на красной дорожке

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она продолжает выпускать песни и сниматься в телевизионных шоу. В свои 39 лет артистка может похвастаться стройной фигурой. Каждый раз для выхода в свет она выбирает броские наряды.На этот раз звезда появилась на премьере фильма «СамоИроня судьбы».
Для красной дорожки Алсу выбрала элегантный образ. Она не скрывает, что следит за модой. На публике певица щегольнула в черном костюме с укороченным жакетом и брюками-трубами. Белая рубашка дополняла образ. Она выгодно подчеркнула тонкую талию.
С ней пришла жена Гарика Мартиросяна, Жанна, которая облачилась в розовый костюм. В центре событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro
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«Буду на Новый год готовить оливье. У меня секретный ингредиент — отсутсвие колбасы. Вместо нее курочка и обезжиренный майонез», — поделилась Алсу.
К слову, она для фильма перевоплотилась в свой образ, в котором певица снялась в знаменитом клипе на трек «Зимний сон». Тогда ей было 15 лет. Однако многие считают, что артистка с годами совсем не изменилась.
Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: Ольга Белова / Teleprogramma.pro