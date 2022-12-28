Молодая жена Цекало испугала подписчиков снимком без фильтров (фото)

Жена продюсера Александра Цекало, 31-летняя актриса и художница Дарина Эрвин, на рождественские праздники прилетела из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, в котором она жила много лет и который считает своим домом.

В эти дни актрисе удалось встретиться с одной из своих подруг и она опубликовала несколько фотографий, сделанных во время этой встречи. Подписчиков девушки при этом удивило ее лицо на фото.

На снимках подбородок Эрвин выглядит очень острым, а верхние веки кажутся слишком тяжелыми и опущенными для ее возраста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»