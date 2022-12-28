«Не получается спать»: Долина призналась в зависимости от лекарства

Джазовая дива Лариса Долина призналась, что в последнее время не может заснуть без таблеток. Певица пожаловалась, что она использует снотворное, чтобы отдохнуть.

Артистка рассказала, что в свое время пробовала разные методы для засыпания, но ничего так и не помогло. В итоге, дива приняла решение пить лекарства.

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