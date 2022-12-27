За кровинушку: оскандалившаяся Кристина Орбакайте публично поддержала сбежавшего на Гавайи сына

После того, как Никита Пресняков сбежал в сентябре из России, пешком перейдя границу с Эстонией, он залег на дно. Причем, в Москве он бросил все – молодую супругу, работу в театре, группу. И вот теперь объявился, тем более повод радостный - жена приехала.

Оказалось, что Никита Пресняков и Алена Краснова воссоединились на Гавайях. На пару дней вырвались, как выразился сам наследник Орбакайте. Кстати, звездная мама в числе первым поспешила публично поддержать сбежавшего кровинушку, поставив лайк его публикации.

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Сама Орбакайте находится в не менее скандальном положении. Дочь Аллы Пугачевой выступила на «России 1» в шоу «Дуэты» с Игорем Николаевым, нарядившись в сине-желтые одежды. Они исполнили песню «Осенний поцелуй». Когда зрители начали возмущаться, дочка Пугачевой спешно вернулась домой, в Нью-Йорк, где у нее остались муж и дочь.