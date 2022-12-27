«Нападение вампира-целоваки»: Миро пришла в ужас от актерских данных Ивлеевой

Писательница Лена Миро осталась под впечатлением от поцелуя Насти Ивлеевой с 28-летним Андреем Кеча.
Участник шоу «Сердце Ивлеевой» не ожидал, что блондинка полезет к нему целоваться. Действия Насти рассмешили звездного критика.
«У больших актрис, у средних актрис, у самых скромных актрис, у всех, короче, поцелуй получается более естественным. У Ивлеевой эта сцена выглядит как нападение вампира-целоваки», – отметила Миро в своем блоге.
Напомним, ранее Лена Миро высказалась об Агате Муцениеце. Актриса впервые после развода с Павлом Прилучным показалась ей подтянутой и посвежевший.