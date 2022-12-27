«Нападение вампира-целоваки»: Миро пришла в ужас от актерских данных Ивлеевой

Писательница Лена Миро осталась под впечатлением от поцелуя Насти Ивлеевой с 28-летним Андреем Кеча.

Участник шоу «Сердце Ивлеевой» не ожидал, что блондинка полезет к нему целоваться. Действия Насти рассмешили звездного критика.