Там же, где и младший брат: стало известно, где на самом деле находится Константин Меладзе

Валерий Меладзе продолжает активно выступать как в России, так и за ее пределами. Сейчас у него гастроли в Германии. Сам артист открыто не демонстрирует свои концерты, но за него это делает публика – в Сети появились кадры с выступления в Берлине.

Но на сцене Меладзе оказался не один. Вместе с его командой к зрителям вышел и старший брат Константин, который появился на людях впервые за долгое время. О его местонахождении люди могли только догадываться. Судя по тому, что жена Меладзе-старшего, певица Вера Брежнева, тоже в Берлине, семейство переехало и обосновалось в столице Германии.