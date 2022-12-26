«Голубой огонек» от Елены Воробей: юмористка подготовила сюрприз

Пародистка Елена Воробей на этот раз не будет встречать Новый год на сцене: у нее совсем другие планы.
«Собираюсь встречать дома с друзьями. У меня собирается большущая компания», — сообщила заслуженная артистка России.
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Елена Воробей добавила, что любит удивлять своих гостей и всегда готовит для них массу сюрпризов.
«У меня есть традиция: я всегда делаю концерт для друзей. Так что я буду работать, но работой это не назовешь. У меня будет «голубой огонек» от Воробей для друзей», — открыла юмористка секрет для издания «РИА ФАН».