«Чур меня»: историк моды Александр Васильев объяснил, почему не женат

Александр Васильев

Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Ведущий программы «Модный приговор» Первого канала Александр Васильев ответил на вопрос, который волнует всех дам.

Историк моды, писатель, коллекционер и ведущий программы «Модный приговор» Первого канала Александр Васильев предпочитает не распространяться о своей личной жизни. В силу этого у многих создается впечатление, что он глубоко одинокий человек, который принес в жертву успеху у публики семейное счастье.

Поклонники Александра Васильева сожалеют о том, что тот не женат, и часто высказываются на эту тему.

В микроблоге у Александра Васильева спросили, отчего он не создал семью. 

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«Чего же вы не женились? Всю жизнь возле женщин. Такой выбор! И наследников нет. Это грустно», - пожалела Александра Васильева одна из подписчиц.

Историк моды ответил в присущей только ему манере, поставив не в меру любопытную даму на место.

«Во-первых, дважды женился. Во-вторых, наследников хватает. В-третьих, сталкиваясь с такими бестактными тетями, как вы, Тамара, думаешь: чур меня», - написал в комментариях в соцсети Александр Васильев.

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