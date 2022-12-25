«Чур меня»: историк моды Александр Васильев объяснил, почему не женат

Историк моды, писатель, коллекционер и ведущий программы «Модный приговор» Первого канала Александр Васильев предпочитает не распространяться о своей личной жизни. В силу этого у многих создается впечатление, что он глубоко одинокий человек, который принес в жертву успеху у публики семейное счастье.

Поклонники Александра Васильева сожалеют о том, что тот не женат, и часто высказываются на эту тему.

В микроблоге у Александра Васильева спросили, отчего он не создал семью.

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